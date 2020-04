Britse premier Boris Johnson is weer vader geworden

De Britse premier Boris Johnson (55) is weer vader geworden. Zijn 32-jarige verloofde Carrie Symonds is in een ziekenhuis in Londen bevallen van een jongetje, berichten Britse media. Moeder en kind maken het goed.

The Independent bericht dat Johnson de vierde premier in ongeveer 170 jaar is die vader is geworden tijdens zijn ambtsperiode. David Cameron, Tony Blair en Lord John Russell gingen hem voor. Het is bovendien nooit eerder voorgekomen dat de partner van een zittend premier voor het eerst een kind baart.

Het is voor Johnson niet de eerste keer dat hij vader is geworden. Hij heeft al vier kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler. Het is onduidelijk of de premier nog meer kinderen heeft met andere vrouwen.

Johnson lag eerder deze maand zelf nog in het ziekenhuis. Hij vocht daar voor zijn leven nadat hij het coronavirus had opgelopen. Ook Symonds raakte tijdens haar zwangerschap mogelijk besmet. Zij schreef begin april op Twitter dat ze een week in bed had doorgebracht met verdachte symptomen.