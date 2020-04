Britse premier Boris Johnson blijft het land besturen

De Britse premier Boris Johnson, die zondag met aanhoudende symptomen van het coronavirus in een ziekenhuis is opgenomen, blijft het land besturen.

Dat zei minister van Huisvesting Robert Jenrick maandag nadat de Britse leider de nacht in het ziekenhuis had doorgebracht voor tests.

„Hij heeft buitengewoon hard gewerkt, de regering geleid en hij wordt voortdurend op de hoogte gehouden, dat zal doorgaan”, vertelde Jenrick aan de BBC.

„Vandaag ligt hij in het ziekenhuis, maar hij zal op de hoogte blijven van wat er gebeurt en de leiding over de regering behouden.”

Johnson, die in isolatie ging in zijn kantoor op Downing Street, nadat hij tien dagen geleden positief op het virus had getest, werd zondagavond naar het ziekenhuis gebracht. Hij had nog steeds koorts en zijn artsen vonden dat hij aanvullende tests nodig had. In een verklaring sprak Downing Street van „een voorzorgsmaatregel”.

„Hij blijft in het ziekenhuis zolang hij dat nodig heeft. Maar ik heb gehoord dat het goed met hem gaat en ik verwacht dat hij binnenkort weer in Downing Street zit”, aldus Jenrick.