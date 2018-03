Britse politie zwicht voor „toiletstaker”

De Britse politie heeft een 24-jarige verdachte laten gaan die mogelijk harddrugs had ingeslikt. De man weigerde gedurende 47 dagen naar het toilet te gaan, berichten Britse media.

De politie deed op Twitter onder de hashtag #poowatch (poeptoezicht) geruime tijd verslag van de ‘toiletstaking’. De autoriteiten wilden de vermeende drugsdealer vasthouden tot de verdovende middelen via de natuurlijke weg het lichaam hadden verlaten. Hij bleef echter weigeren laxeermiddelen te slikken.

De man trok uiteindelijk aan het langste eind. De politie besloot hem te laten gaan nadat „medisch en juridisch” advies was ingewonnen en het Openbaar Ministerie de aanklacht had ingetrokken. De advocaten van de verdachte hadden betoogd dat het leven van hun cliënt in gevaar was.

De man is opnieuw aangehouden op basis van andere drugsgerelateerde beschuldigingen. Hij werd op borgtocht vrijgelaten. Een politiewagen bracht de man vervolgens over naar het ziekenhuis.