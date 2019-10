Britse politie zoekt broers om truckdrama

De Britse politie zoekt twee broers uit Noord-Ierland in verband met de 39 vrachtwagendoden. De 40-jarige Ronan Hughes en zijn broer Christopher (34) worden verdacht van doodslag en mensensmokkel, meldt de politie in Essex. Die publiceerde ook foto’s van het duo.

„Het is essentieel voor ons onderzoek dat we de Hughes-broers vinden en spreken”, meldt het hoofd van het onderzoek in een verklaring. De mannen komen uit het Noord-Ierse Armagh. De Britse politie arresteerde eerder al meerdere andere mensen na de vondst van de lichamen in een koelcontainer. Momenteel zit alleen de bestuurder van de vrachtwagen nog vast. Drie andere verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten.