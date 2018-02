Britse politie twittert over „toiletstaking”

Een Britse gedetineerde die mogelijk drugs heeft ingeslikt, weigert al 22 dagen naar het toilet te gaan. De politie in Essex doet via Twitter onder de hashtag #poowatch (poeptoezicht) live verslag van de opvallende ‘toiletstaking’, berichten Britse media.

De politie arresteerde de verdachte vorige maand in Harlow. Het vermeende bendelid wordt ervan verdacht zijn drugsvoorraad te hebben ingeslikt. De autoriteiten hebben geen haast en lieten weten de man te willen vasthouden tot de verdovende middelen via de natuurlijke weg het lichaam verlaten.

Agenten schreven eerder al op Twitter dat de man niet lijkt te begrijpen dat hij vroeg op laat toch naar het toilet moet gaan. De verdachte zou ondertussen dagelijks worden onderzocht door artsen. „Dit is zijn eigen keus en tot dusver is zijn gezondheid goed”, stelde de politie volgens The Daily Telegraph.