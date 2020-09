Britse politie pakt verzender bompakket op

Antiterrorisme-eenheden hebben zaterdag een man gearresteerd die wordt verdacht van het verzenden van een bompakket. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het pakket werd eerder deze week naar een adres in Noord-Londen gestuurd en door bomexperts van de politie onschadelijk gemaakt.

De politie zei dat de man van in de twintig is gearresteerd door gewapende agenten in Cambridge, in het midden van Engeland. Hij wordt ervan verdacht donderdag een explosief naar een pand in Cricklewood in Noord-Londen te hebben gestuurd. „Gespecialiseerde agenten waren aanwezig en maakten wat wordt beschouwd als een klein geïmproviseerd explosief onschadelijk”, aldus de politie in een verklaring.

De man wordt ondervraagd op een politiebureau in Zuid-Londen terwijl twee adressen in Cambridge worden doorzocht. Er is geen risico voor de lokale gemeenschap, zei de politie.