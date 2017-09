Britse politie pakt verdachte aanslag metro

De Britse politie heeft zaterdag een 18-jarige verdachte aangehouden in verband met de aanslag op een metro in Londen. De man is aangehouden in het havengebied van de stad Dover, meldde de politie.

„We hebben vanmorgen een belangrijke aanhouding verricht in ons onderzoek”, zei Neil Basu, nationaal coördinator van de afdeling antiterrorisme, in een verklaring. „Hoewel we tevreden zijn met de gemaakte vorderingen, gaat het onderzoek door en blijft het dreigingsniveau kritiek.”

Door de half mislukte aanslag met een ‘doe-het-zelfbom’ in een plastic tasje raakten vrijdag 29 mensen gewond.

