Britse politie pakt terrorismeverdachte op

De Britse politie heeft een 34-jarige man opgepakt die een terroristische aanslag aan het voorbereiden was. Dat meldt de Daily Mail zondag. De verdachte werd zaterdagavond gearresteerd in zijn huis in Stoke-on-Trent.

De politie zegt dat de man is gearresteerd naar aanleiding van „een breder onderzoek naar veroordeelde terroristen”. Verdere details werden niet gegeven. Ook is niet bekend of de man eerder is veroordeeld. Wel benadrukt de politie dat hij geen direct gevaar vormde voor de samenleving.

Vrijdag werd Londen opgeschrikt door een aanslag in het centrum. De 28-jarige extremist Usman Khan stak twee twintigers dood. Ook verwondde hij drie anderen voordat hij werd doodgeschoten door de politie. Een politiewoordvoerder zegt dat er geen bewijs is dat de 34-jarige verdachte iets te maken heeft met de aanslag van vrijdag.

De Britse premier Johnson beloofde na de aanslag in het centrum van Londen strengere gevangenisstraffen als hij de verkiezingen van 12 december wint. De dader werd eerder al veroordeeld voor het beramen van een aanslag. In 2018 kwam hij op vrije voeten, zij het met enkelband. „Er zijn een aantal bewijzen die laten zien dat het zo niet werkt. Dat geldt ook voor deze zaak”, zei Johnson, die na de aanslag een bezoek bracht aan de plek waar het gebeurde.