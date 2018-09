Britse politie gaat ogen bestuurders testen

Drie politiekorpsen in Groot-Brittannië gaan het zicht testen van alle automobilisten die worden gecontroleerd. Weggebruikers verliezen direct hun rijbewijs als ze niet slagen voor de test. Die bestaat uit het lezen van een kentekenplaat op 20 meter afstand, berichten Britse media.

De campagne moet meer duidelijkheid geven over hoeveel slechtzienden achter het stuur zitten. „Een risicovolle situatie over het hoofd zien of er niet in slagen snel genoeg te reageren, kan catastrofale gevolgen hebben”, zei de woordvoerder van de deelnemende korpsen. Daarom wordt „op iedere gelegenheid” een ogentest uitgevoerd.

De politie beschikt sinds 2013 over de mogelijkheid om binnen enkele minuten rijbewijzen te laten intrekken. Die procedure kon daarvoor dagen in beslag nemen, maar werd aangepast nadat een zestienjarig meisje was doodgereden door een 87-jarige automobilist. Hij was enkele dagen voor de aanrijding gezakt voor een ogentest van de politie, maar weigerde zijn rijbewijs af te geven.