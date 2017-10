Britse politie beëindigt gijzeling

De Britse politie heeft zondag een bowlingbaan en vrijetijdscomplex in het Britse Nuneaton bestormd en een gewapende gijzeling daar beëindigd. De gijzelnemer is door de politie aangehouden. Volgens reddingsdiensten is hij naar een ziekenhuis gebracht.

De man hield urenlang twee medewerkers van MFA Bowl in gijzeling. De politie wist hen tijdens de bestorming te bevrijden. De gijzelaars bleven daarbij ongedeerd.

De politie van Warwickshire zei in een vroeg stadium al dat het incident geen verband hield met terrorisme. „We willen de mensen bedanken voor hun geduld en samenwerking”, aldus een politiewoordvoerder in de avond. Hij gaf geen verdere informatie.

Het motief van de dader is nog onduidelijk. De directeur van de bowlinghal gaat uit van een motief in de relationele sfeer. De dader zou volgens een getuige de ex-man of ex-vriend van een van de gegijzelden zijn.

Een getuige vertelde dat hij in het gebouw een man met een vuurwapen tegen het lijf liep. Die zou hem en zijn twee jonge zoons hebben opgedragen het pand te verlaten. Een andere getuige meldde van mensen te hebben gehoord dat „een voormalig werknemer” mensen vasthield.

Tientallen gewapende agenten waren ter plaatse gekomen. De politie riep mensen op het gebied te mijden. Naast het bowlingcentrum heeft het complex ook een bioscoop, restaurants, een fitnesscentrum en een hotel.