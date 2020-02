Britse politicus bepleit terugkeer naar christelijke wortels

Een nieuw parlementslid van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis bepleitte recent in zijn maidenspeech voor een herwaardering van het christendom.

Danny Kruger, parlementslid namens de stad Devizes in het Engelse graafschap Wiltshire, betreurde het dat Groot-Brittannië is weggedreven van zijn christelijke wortels. Volgens de politicus kunnen veel hedendaagse problemen worden opgelost door terug te grijpen op het christelijke verleden van het land, aldus The Christian Institute dat vrijdag aandacht vroeg voor de toespraak.

„Zelfs voor degenen die niet in God geloofden, was er een gevoel dat ons land geworteld is in het christendom, dat onze vrijheden voortkomen uit het christelijke gedachtegoed van de volstrekte menselijke waardigheid”, zei Kruger. Volgens hem verliest dit gedachtegoed aan waarde. Ondanks dat het westerse verleden gekleurd is door geweld, moeten we deze cultuur niet „terloops weggooien.”