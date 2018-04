Britse peuter Alfie Evans overleden

De Britse peuter Alfie Evans is zaterdagmorgen vroeg overleden. Dat heeft de vader van het ongeneeslijk zieke jongetje via Facebook laten weten, met een „gebroken hart”. „Mijn gladiator heeft zijn schild neergelegd en vleugels gekregen”, schreef Tom Evans. Moeder Kate James nam in vergelijkbare termen afscheid en bedankte iedereen voor de steunbetuigingen.

Alfie, 23 maanden oud, leed aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening en verkeerde al meer dan een jaar in een semi-vegetatieve toestand. Hij kon niet bewegen, spreken en horen. Doorgaan met behandelen was volgens de artsen zinloos.



Na een aantal rechtszaken, die tot veel commotie leidden, besloot het kinderziekenhuis Alder Hey in Liverpool de levensondersteunende maatregelen maandag te beëindigen, tegen de wens van de ouders in. Deze wilden hun zoon nog naar Rome brengen in de hoop op redding, maar kregen geen toestemming.



De affaire trok wereldwijd aandacht. De kernvraag was of rechters, medici dan wel ouders het recht hebben over het leven van een jong kind te beslissen. De vader en moeder van Alfie kregen bijval van onder anderen paus Franciscus en de Poolse president Andrzej Duda. Hun hoop op een wonder nam toe omdat hun zoon, die snel de Italiaanse nationaliteit had gekregen, nog verscheidene dagen op eigen kracht doorging met ademhalen.