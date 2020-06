Britse parlementariërs mogen niet meer stemmen op afstand

Het Britse Lagerhuis staakt een experiment met stemmen op afstand. De regering vindt de maatregel niet meer nodig nu de lockdown wordt versoepeld, maar volgens critici worden kwetsbare politici gedupeerd die vanwege de virusuitbraak thuiszitten.

Het parlement begon met het unieke experiment tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Parlementariërs konden via een videolink meedoen aan debatten en ook op afstand stemmen.

Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, voelt er niets voor het experiment voort te zetten. Het parlement kan volgens de partijgenoot van premier Boris Johnson niet goed functioneren als politici niet fysiek aanwezig zijn. „Stemmen terwijl je in de zon aan het wandelen bent of televisie kijkt doet geen recht aan de democratie”, merkte Rees-Mogg op.

Het beëindigen van de proef ligt gevoelig, ook binnen de regerende Conservatieve Partij. Een voorstel om toch door te gaan met stemmen op afstand kreeg echter onvoldoende steun. Sommige parlementariërs vermoeden volgens Sky News dat de regering vreest de fractiediscipline minder goed te kunnen handhaven als conservatieve parlementariërs vanuit huis kunnen werken.

Critici klagen dat het terugdraaien van het stemmen op afstand niet eerlijk is voor parlementariërs die vanwege hun leeftijd of gezondheidstoestand niet naar het parlement kunnen komen. Ook sommige parlementsleden uit Noord-Ierland en Schotland zijn niet blij. Zij zeggen dat het vanwege de coronamaatregelen veel langer duurt om naar Londen te reizen.

Parlementariërs moeten voortaan rijen gaan vormen bij stemmingen. Ze moeten dan twee meter afstand houden tot elkaar. „Het is dan net alsof we in de rij staan voor de Eiffeltoren”, verzuchtte oud-minister Chris Bryant van Labour volgens de nieuwszender. „We komen dan over als het domste parlement in de wereld.”