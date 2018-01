Britse parlementariër ‘in slaap’ tijdens Brexit-debat

Het Britse Lagerhuis wordt veelal geroemd om zijn levendige debatten. Dat het er soms ook een slaapverwekkende vertoning kan zijn, bewijst sir Desmond Swayne. Tijdens het Brexitdebat van dinsdag ging de Conservatief bijna gestrekt op de groenleren bankjes toen partijgenoot Ken Clarke het woord voerde.

Vraag is echter of Swayne echt even sliep of dat hij maar deed alsof. Swayne zit volgens Sky News wel vaker achter Clarke om duidelijk te maken dat hij niet erg onder de indruk is van diens optreden. Dat laat hij dan blijken door luid te zuchten, met zijn ogen te rollen of te geeuwen.

swayne

Swayne bood na afloop van het debat zijn verontschuldigingen aan. „Ik zat even te knikkebollen zonder dat ik het doorhad.”