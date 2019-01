Britse parlement verwerpt no-deal-brexit

Het Britse parlement heeft dinsdagavond een motie aangenomen dat een no-deal-brexit uitsluit. De motie „verwerpt een uittreden zonder overeenkomst en raamwerk voor de toekomst”.

De motie werd ingediend door twee parlementsleden: de Conservatieve Caroline Spelman en het Labourlid Jack Dromey. Beide parlementsleden komen uit aangrenzende kiesdistricten en herkennen elkaars zorgen over de werkgelegenheid in hun regio.

De (zeer korte) motie van Spelman en Dromey was de eerste in een reeks in stemming gebrachte voorstellen die het dinsdagavond haalde. De meerderheid was trouwens klein: 318 tegenover 310. Andere voorstellen, bijvoorbeeld om de brexit uit te stellen, haalden het niet.