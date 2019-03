„Britse parlement staat voor het blok”

De Britse premier May spreekt woensdagavond partijleiders en het parlement bespreekt het uitstel van de brexit in een spoeddebat dat is aangevraagd door oppositiepartij Labour. Die wil dat het uitstel voldoende tijd biedt om alternatieven voor het brexitbeleid van May te vinden. Maar May heeft EU-president Tusk in een brief om een kort uitstel tot 30 juni gevraagd.

May schreef ook dat ze „als premier geen langer uitstel wil”. Britse media vatten dit op als een aankondiging van haar aftreden als het uitstel langer zou moeten zijn. Britse media speculeren dat May woensdagavond voor haar ambtswoning op Downing Street 10 tot de pers en de natie spreekt.

Uitstel om een alternatief voor de brexitdeal van May te vinden, lijkt bovendien onmogelijk. EU-president Tusk heeft gezegd dat er helemaal geen uitstel mogelijk is, als het Lagerhuis niet eerst akkoord gaat met de overeenkomsten die May met de EU heeft bereikt.

May heeft opnieuw gezegd dat ze die nog een keer wil voorleggen aan het parlement, ondanks verzet van voorzitter John Bercow. Hij torpedeerde de derde stemming over de deal omdat die niks nieuws bevatte. De deal was al twee keer weggestemd.

May probeert mogelijk na de komende EU-top met iets nieuws voor haar deal uit Brussel terug te komen. Het Lagerhuis staat dan voor de keuze, de deal tenslotte te slikken of voor een no-dealbrexit te gaan.