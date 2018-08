Britse overheid pakt chaos in gevangenis aan

De Britse overheid gaat orde op zaken stellen in een volkomen in chaos vervallen gevangenis. Daarom is een gevangenisdirecteur uit zijn functie ontheven, is de onderneming die de inrichting runde aan de kant geschoven en zijn honderden gevangenen overgeplaatst. Het acuut ingrijpen volgde op een inspectie van het huis van bewaring in Birmingham, dat sinds 2011 werd gerund door de particuliere onderneming G4S. Het bedrijf had een contract voor vijftien jaar.

Inspecteur Peter Clarke zei tegen Britse media dat er „een dramatische verslechtering van de omstandigheden” in de gevangenis is geconstateerd sinds de vorige inspectie in februari 2017. De toestand bleek er erger dan de inspecteurs ooit ergens hadden aanschouwd, aldus Clarke.

De gangen waren bezaaid met kakkerlakken, uitwerpselen, kots en bloed. Gedetineerden bleken onder invloed van alcohol of drugs en terroriseerden met geweld onder anderen het personeel. Meer dan eens sloten personeelsleden zichzelf op in een kantoor uit angst voor de gevangenen.

Clarke heeft de minister van Justitie, David Gauke, geschreven dat het huis van bewaring van Birmingham de gewelddadigste plaatselijke gevangenis is in Engeland en Wales en dat gedetineerden vrijwel straffeloos geweld gebruiken. Volgens minister van Gevangeniswezen Rory Stewart is hier „het grootste probleem het gebruik van nieuwe psychoactieve drugs”.

Clarke is geschokt over de mate waarin G4S zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het ministerie van Justitie komt binnen een maand met een actieplan en zal zeker een half jaar de gevangenis runnen. Volgens de overheid is G4S contractueel verplicht alle kosten van dit ingrijpen voor zijn rekening te nemen.