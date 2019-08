Britse oud-premier Major stapt naar rechter

De Britse voormalige premier John Major gaat naar de rechter om te voorkomen dat Boris Johnson het parlement langdurig schorst. „Ik heb beloofd dat ik een rechterlijk oordeel zou vragen als de premier het parlement langdurig schorst om te voorkomen dat parlementariërs zijn brexitplannen dwarsbomen”, schrijft Major in een verklaring die online is gezet.

Major zegt zich te voegen in een zaak die de activiste Gina Miller al heeft aangespannen omdat de schorsing al over een week kan ingaan. „Ik wil de rechtbank adviseren vanuit mijn ervaring in de regering als minister en premier, en ook omdat ik vele jaren lid ben geweest van het Lagerhuis.” Die zaak dient volgens Miller op 5 september.

Het parlement wordt op verzoek van premier Boris Johnson in september en oktober meerdere weken geschorst. Parlementariërs hebben daardoor minder vergadertijd in de aanloop naar de brexit.