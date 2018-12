Britse oud-politicus Paddy Ashdown overleden

Paddy Ashdown, de voormalige leider van de Britse Liberal Democrats, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dit meldt de partij op Twitter.

„Met grote droefheid maken we bekend dat Paddy Ashdown eerder op de avond is overleden na een korte ziekte”, aldus de partij. „Paddy zal zeer worden gemist als geliefde vriend en collega. Hij zal worden herinnerd als iemand die een onmetelijke bijdrage heeft geleverd aan de liberale zaak.”

Ashdown maakte begin november bekend dat hij blaaskanker had.

Tegen de BBC zei partijprominent en oud-vicepremier Nick Clegg dat Ashdown de reden was dat hij de politiek in is gegaan en liberaal werd. „Wat ik het meest in hem bewonderde is dat hij - heel zeldzaam - een politicus zonder een greintje cynisme was.”

Ashdown werd in 1941 geboren in New Delhi, toen India nog een Britse kolonie was. Na een carrière bij de mariniers ging hij de politiek in en werd in 1983 gekozen in het Lagerhuis. Hij leidde zijn partij van 1988 tot 1999. Hij pleitte in de jaren negentig voor ingrijpen in de burgeroorlog in Bosnië en Herzegovina en zag vanaf 2002 als Hoge Vertegenwoordiger toe op de uitvoering van de Dayton-vredesakkoorden.

In 1992 gaf schandaalkrant The Sun hem de bijnaam ‘Paddy Pantsdown’ (Broek-naar-beneden), toen uitkwam dat hij vijf maanden lang een affaire met zijn secretaresse had gehad.

In 2001 werd Ashdown in de adelstand verheven. Dankzij de titel Baron Ashdown of Norton-sub-Hamdon mocht hij zich Lord Ashdown noemen en zitting nemen in het House of Lords, de Britse Eerste Kamer. Begin dit jaar sprak hij zich in felle bewoordingen uit tegen het House of Lords als ondemocratisch, want ongekozen instituut.