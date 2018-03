Britse oppositieleider pleit voor vergifmoordgesprek met Rusland

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft twijfels over bewijs van de regering tegen het Kremlin over de moordaanslag in het Zuid-Engelse Salisbury. Corbyn wil wel een hard gesprek met Moskou over „het afschuwelijke geweldsmisdrijf”.

Maar hij beklemtoonde het voorbarig te vinden om Moskou de schuld te geven op basis van wat inlichtingendiensten beweren. De aanval op Irak in 2003 was destijds ook omdat die diensten stelden dat er aantoonbaar massavernietigingswapens lagen. Dat bleek onzin, aldus Corbyn.

„Er is een geschiedenis van problemen door het verkeerd interpreteren van wat als bewijs wordt aangedragen.” Met dit in gedachten vindt Corbyn de houding van de regering van premier May tegenover Rusland „problematisch”.

