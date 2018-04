Britse oppositieleider laakt illegale aanval

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft gezegd dat de Britse aanvallen op Syrië geen legale basis in zijn land hebben gehad. Premier Theresa May had eerst moeten overleggen met het parlement voor ze tot aanvallen overging.

Corbyn vindt ook dat militaire acties op eigen houtje anderen aanmoedigen eenzelfde houding aan te nemen. Wat valt er straks te klagen over andere landen die in hun eentje besluiten ergens een aanval uit te voeren. Corbyn wil dat May zich verantwoordt en haarfijn uitlegt waarom ze denkt dat ze wettig heeft gehandeld met de aanvallen op Syrië in de nacht van vrijdag op zaterdag.