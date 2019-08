Britse oppositie en EU zetten zich in om no-deal-brexit te voorkomen

De Britse regering vraagt koningin Elizabeth om het parlement tijdelijk te schorsen. Officieel is dat om een beleidsprogramma voor de nieuwe regering-Johnson te schrijven; critici zien het als een manier om het parlement buitenspel te zetten. Het voorkomen van een no-deal zal moeilijk worden.

Premier Johnson bevestigde woensdagochtend dat hij een pauze wil van 14 september tot 9 oktober, en dat de troonrede van de koningin dan op 14 oktober zal zijn. Hij ontkende dat het doel hiervan is om het parlement buiten spel te zetten. Op 31 oktober voltrekt zich de brexit. In die twee weken is het voor het Lagerhuis eigenlijk onmogelijk om effectief de regering te controleren of om koerswijzigingen af te dwingen.

Dinsdag hebben juist politici van de oppositie zich verenigd om een no-deal-brexit op 31 oktober te voorkomen. De leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, heeft topoverleg gehouden met de overige oppositiepartijen om een gezamenlijke strategie uit te stippelen om een no-deal-brexit te voorkomen. Het plan is om te onderzoeken of een harde brexit kan worden geblokkeerd met nieuwe voorstellen in het Britse Lagerhuis. Een eerder idee om een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Boris Johnson in te dienen, lijkt voorlopig weer van de baan.

Als er geen actie wordt ondernomen, verlaat het Verenigd Koninkrijk over iets meer dan twee maanden de Europese Unie zonder uittredingsakkoord. Voor dit scenario heeft de Britse premier Boris Johnson meerdere keren gewaarschuwd.

Johnson heeft een grote afkeer van de ”backstop” – een regeling in het akkoord die moet voorkomen dat er na brexit een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt. Volgens hem heeft de backstop „grote tekortkomingen voor een soeverein, democratisch land als het Verenigd Koninkrijk.” Hij wil de regeling dan ook geschrapt zien, iets waar de EU niet voor open staat.

Integriteit

Toch blijven EU-leiders met Johnson in gesprek over de naderende no-deal-brexit. Zo meldde minister-president Mark Rutte dinsdagmiddag op Twitter dat hij telefonisch met de Britse premier Boris Johnson had gesproken. „De 27 EU-lidstaten blijven openstaan voor concrete voorstellen die verenigbaar zijn met de bestaande deal: behoud van de integriteit van de interne markt en geen harde grens op het Ierse eiland”, berichtte hij.

De woorden van Rutte zijn in overeenstemming met een eerdere mededeling van de Duitse bondskanselier Merkel. Zij daagde vorige week Johnson uit om snel een oplossing voor het probleem van de Ierse grens te vinden. Ook EU-president Donald Tusk zei dat de EU bereid is om te luisteren naar „realistische ideeën.”

Meerdere EU-leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en Rutte, hebben echter aangegeven dat nieuwe oplossingen en ideeën er toch niet gaan komen voor 31 oktober.

Een anonieme EU-diplomaat zei tegen BBC dat er ook geen druk is om een compromis te vinden. Stel dat de EU toch de backstop uit de deal zou schrappen, dan zal de deal waarschijnlijk alsnog niet genoeg steun krijgen in het Lagerhuis. Maar dan heeft de EU wel haar „principes en reputatie” opgeofferd, stelde de diplomaat.