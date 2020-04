Britse oppositie eist exitstrategie voor lockdown

De grootste Britse oppositiepartij eist dat de regering met een exitstrategie komt voor de strenge lockdown-maatregelen. Labourleider Keir Starmer zegt volgens de BBC dat transparantie over de aanpak van de coronacrisis noodzakelijk is om het vertrouwen van de bevolking te behouden.

De Britse regering maakt naar verwachting donderdag bekend dat de landelijke beperkingen worden verlengd die verspreiding van het virus moeten tegengaan. Starmer zegt dat zijn linkse oppositiepartij daar ook een voorstander van is. Hij noemt het „onvermijdelijk” dat de lockdown langer gaat duren.

De oppositieleider eist echter ook dat de regering open kaart speelt. „We moeten weten hoe wordt aangekeken tegen het beëindigen van de lockdown”, stelde de politicus, die in een brief aan de vervanger van de zieke premier Boris Johnson heeft geschreven dat hij tijdens de crisis „constructief” wil samenwerken met de regering.

Starmer schreef ook dat het belangrijk is dat de miljoenen mensen die noodgedwongen thuis zitten zicht krijgen op „wat hierna gaat gebeuren”. Zo moet volgens hem worden gezorgd dat Britten de moed niet verliezen.

De regering is nog niet van plan de oppositieleider zijn zin te geven. „Als we over een exitstrategie praten voordat we de piek van de uitbraak hebben bereikt, lopen we het risico dat verwarring ontstaat over de cruciale boodschap dat mensen thuis moeten blijven”, zegt een bron binnen de regering tegen de BBC.