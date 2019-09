Britse oppositie blijft verkiezingen afwijzen

De Britse oppositiepartijen zijn niet van plan om maandag in te stemmen met vervroegde verkiezingen half oktober. Dat zeiden vertegenwoordigers van Labour, de Liberaal-Democraten en andere oppositiepartijen vrijdag na gezamenlijk overleg.

Een woordvoerder van de Liberaal-Democraten zei dat er geen verkiezingen kunnen worden gehouden zolang er nog geen overeenstemming is over een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Het Lagerhuis wees woensdag het voorstel van premier Johnson af om nieuwe verkiezingen te houden. Onder de huidige regels moet twee derde van het Lagerhuis instemmen met vervroegde verkiezingen.

Ook Hogerhuis blokkeert brexit zonder EU-deal

De oppositiepartijen maken hun steun afhankelijk van het voorkomen van een no-deal-brexit. Het Britse Hogerhuis stemde vrijdag in met een wetsvoorstel waarin staat dat Groot-Brittannië alleen met een akkoord uit de Europese Unie kan stappen.

Door de wet moet Johnson uitstel vragen aan de EU als er geen overeenkomst is voor het vertrek van de Britten uit de EU. Johnson wilde hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen. Vrijdag was Johnson op werkbezoek op het platteland in Schotland.

Churchill

Nicholas Soames, die door de premier uit de Conservatieve fractie is gezet, heeft in The Times hard uitgehaald naar Johnson. De 71-jarige kleinzoon van Churchill zegt in de krant dat de huidige premier niets weg heeft van zijn grootvader, die hij als held vereert. „Ik denk niet dat iemand Boris ooit een diplomaat of staatsman heeft genoemd”, zei Soames. „Johnson vertelt alleen veel leugens over de Europese Unie en wordt zelfs premier.”

Soames zat 37 jaar in het Britse parlement. Hij liet weten zich niet meer verkiesbaar te stellen.