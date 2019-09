Britse oplichter gestraft na jarenlange vlucht

Een Britse oplichter die vijftien jaar op de vlucht was, is veroordeeld tot negen jaar cel celstraf. Ook moet hij 900.000 pond (circa 1 miljoen euro) betalen. Dat liet de Serious Fraud Office (SFO) woensdag weten.

De 66-jarige Christopher Woodhead gebruikte fictieve rekeningen, leningen en contante geldoverdrachten om zo 450.000 pond te incasseren. Hij gaf het geld onder meer uit aan vakanties, alimentatie voor zijn ex-vrouw en auto’s.

De Brit, voormalig eigenaar van verschillende verfbedrijven, werd in mei gearresteerd in Spanje en uitgeleverd aan Groot-Brittannië. In 2002 werd hij al beschuldigd van dertien gevallen van diefstal, maar hij dook een dag voor zijn proces onder. Bij verstek werd hij veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en een boete van 430.000 pond, straffen die de rechter woensdag heeft verhoogd vanwege zijn vlucht.

„Deze jarenlange brutale vlucht van deze man is eindelijk ten einde gekomen”, zei SFO-directeur Lisa Osofsky. „Ik ben blij om hem achter de tralies te zien en het is goed dat hij nu is gestraft voor zijn daden. Deze zaak moet het duidelijke signaal afgeven aan anderen dat wij altijd zullen volhouden totdat er gerechtigheid is.”