Britse ontwerper Terence Conran (88) overleden

De Britse ontwerper en restauranthouder Terence Conran is op 88-jarige leeftijd overleden. Het bestuur van het Design Museum, dat hij hielp stichten, heeft dat zaterdag bekendgemaakt. Conran werd algemeen beschouwd als een visionair, die van grote invloed is geweest op de vormgeving van het hedendaagse leven in Groot-Brittannië.

Conran was onder meer oprichter van de meubelketen Habitat. Hij ontwierp gedurende zijn carrière een reeks van ruimtes en producten, variërend van restaurants en cafés tot meubels en huishoudelijke artikelen. Hij opende ook zelf een aantal eetgelegenheden in de Engelse hoofdstad en was actief in de detailhandel.

„Hij laat een schat aan huishoudelijke en industriële ontwerpen na die altijd bij ons zal blijven. En het Design Museum, dat hij bedacht, inspireerde en bestuurde, is zijn meest briljante, blijvende bijdrage en nalatenschap”, zei bestuursvoorzitter Lord Mandelson over de grote verdienste van Conran.