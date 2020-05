Britse onderzoekers bekijken ‘coronacheck’ door honden

Britse wetenschappers gaan onderzoeken of honden ingezet kunnen worden om besmettingen met het coronavirus te ontdekken. De regering trekt een half miljoen pond uit voor de studie. Indien die succesvol is, kunnen de viervoeters ingezet worden voor checks op vliegvelden.

Voor het onderzoek krijgen zes honden van de rassen labrador en cocker spaniel geurmonsters onder hun neus van coronapatiënten uit Londense ziekenhuizen. De wetenschappers willen de dieren leren hoe ze die geur kunnen onderscheiden van die van mensen die niet besmet zijn.

„We denken dat deze innovatie snelle resultaten kan opleveren voor onze bredere teststrategie”, zei minister James Bethell van Innovatie over de studie, die uitgevoerd wordt door de London School of Hygiene and Tropical Medicine en de Durham Universiteit.

Het is geen unicum dat honden ingezet worden om een ziekte te ontdekken, stelt Medical Detention Dogs, een Britse organisatie die speurhonden opleidt en ook bijdraagt aan de studie. De organisatie zegt dat het eerder al honden trainde om malaria, de ziekte van Parkinson en bepaalde typen kanker op te sporen.

Als het onderzoek succesvol blijkt, kunnen honden volgens de overheid tot 250 mensen per uur gaan checken op corona en ingezet worden op vliegvelden en in andere publieke ruimtes. Behalve in het Verenigd Koninkrijk proberen ook onderzoekers in de VS en Frankrijk honden te trainen om de ziekte te detecteren.