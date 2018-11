Britse minister van Sport stapt op

De Britse minister van Sport, Tracey Crouch, heeft donderdag haar ontslag ingediend. Ze stapt volgens de BBC op na een ruzie over het uitstel van haar wetswijziging over gokautomaten met een vast uitkeringspercentage. Daarin moet de maximale inzet worden verlaagd van 100 naar 2 pond om gokverslaving tegen te gaan.

Omdat die ingreep gevolgen heeft voor de rijksbegroting is besloten de nieuwe regelgeving pas op 1 oktober 2019 in te voeren in plaats van 1 april. Dan heeft het kabinet van premier Theresa May meer tijd maatregelen te verzinnen om de belastingopbrengst op peil te houden. Volgens de financieel expert van oppositiepartij Labour, Tom Watson, gaat het in totaal om 900 miljoen pond (ruim 1 miljard euro). Hij prees de moed van Crouch haar portefeuille ter beschikking te stellen wegens de vertraging.