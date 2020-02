‘Britse minister van Financiën wilde geen marionet zijn’

De Britse minister van Financiën Sajid Javid heeft volgens Britse media zijn ontslag ingediend, omdat hij weigerde naaste medewerkers de laan uit te sturen in opdracht van premier Johnson. Volgens The Daily Mail is Javid woedend uitgevallen tegen een medewerker van de premier, Dominic Cummings, en heeft hij gezegd dat hij niet enkel in naam minister wil zijn.

Het vertrek van Javid komt onverwacht. Hij wordt opgevolgd door Rishi Sunak, die al aan de top van het ministerie werkzaam is. De 39-jarige Sunak is kleinzoon van immigranten uit India en was eerder investeringsbankier bij Goldman Sachs en werkzaam bij hedge funds. Hij werd in 2015 Conservatief parlementslid namens een kiesdistrict in het noorden van Engeland en hij heeft voor het vertrek van het land uit de Europese Unie gestemd.