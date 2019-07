Britse minister van Financiën stapt op

De Britse minister Philip Hammond (Financiën) heeft ontslag genomen. De bewindsman had al aangekondigd dat hij niet onder Boris Johnson wilde werken.

Hammond is een uitgesproken tegenstander van een brexit zonder deal. Hij zegt in zijn ontslagbrief aan vertrekkend premier Theresa May dat haar opvolger de vrijheid moet hebben om een minister van Financiën te kiezen die „helemaal op één lijn zit” met het beleid dat hij voor ogen heeft.

De minister noemt het een „voorrecht” dat hij de afgelopen jaren voor May mocht werken. Zij biedt later op de dag haar ontslag aan bij de koningin. Daarna kan haar opvolger Boris Johnson aantreden.