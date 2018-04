Britse minister schrapt beschuldiging Rusland

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, ligt onder vuur omdat zijn ministerie een tweet heeft verwijderd waarin Rusland verantwoordelijk wordt gesteld voor de vergiftiging van Sergej Skripal. Dat is een voormalige Russische dubbelspion die zich in Zuid-Engeland vestigde.

Johnson wordt volgens de krant The Guardian nu ook verweten dat hij twee weken geleden riep dat onderzoekers van een wetenschappelijk onderzoekscentrum van defensie in Porton Down hadden gezegd dat „het absoluut zeker” is dat het merkwaardige gif, novitsjok, uit Rusland kwam.

Dinsdag meldde de baas van hetzelfde centrum, Gary Aitkenhead, dat de giftige stof als novitsjok is geïdentificeerd, maar dat het niet duidelijk is waar die stof vandaan kwam.