Britse minister Raab vreesde voor premier Johnsons leven

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vreesde voor het leven van premier Boris Johnson toen die in maart Covid-19 opliep en in april in het ziekenhuis belandde. Raab trad bijna een maand op als plaatsvervangend premier terwijl Johnson herstelde.

„Ik was heel bezorgd dat we hem zouden verliezen, en ik was bezorgd om Carrie, die zwanger was van baby Wilf”, zei Raab zaterdag volgens de krant The Times op de virtuele conferentie van de Conservatieve Partij. Johnsons verloofde Carrie Symonds was zwanger van hun zoontje toen de premier ernstig ziek werd.

Het citaat van Raab kwam enkele uren na de ziekenhuisopname van de Amerikaanse president Donald Trump naar buiten. Trump, die positief heeft getest op Covid-19, zet zijn werkzaamheden volgens zijn woordvoerder de komende dagen vanuit een speciale suite voort. Het Witte Huis noemt de ziekenhuisopname een voorzorgsmaatregel.