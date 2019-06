Britse minister niet uitgenodigd bij banket

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid heeft donderdag gezegd dat het vreemd is dat hij eerder deze maand niet uitgenodigd werd om een koninklijk banket met de Amerikaanse president Donald Trump bij te wonen.

Hij heeft naar het kantoor van de premier geschreven met de vraag waarom hij niet uitgenodigd is maar dat hij geen bevredigend antwoord kreeg. Javid, die van Pakistaanse afkomst is, was de enige minister van het kabinet die niet werd uitgenodigd voor het banket in Buckingham Palace. Javid op BBC-radio: ’‘Het bevalt me niet. Het is vreemd’’.

Javid veroordeelde Trump op twitter nadat de president in 2017 video’s had gedeeld van de extreemrechtse groepering Britain First. Eerder deze maand schreef de Moslimraad van Groot-Brittannië naar premier Theresa May met de vraag of Javid niet was uitgenodigd vanwege zijn afkomst, refererend aan Trumps verbod op reizen voor moslims. Een woordvoerder van May ontkende ‘categorisch’ dat Javid het banket niet bijwoonde vanwege kritiek op Trump. Ook kreeg Javid te horen dat het wel vaker gebeurt dat ministers van Binnenlandse Zaken niet worden uitgenodigd voor een dergelijke gebeurtenis.