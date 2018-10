Britse minister niet bij „Davos in the Desert”

De Britse minister van Handel Liam Fox gaat ook niet naar de internationale conferentie over investeringen in Riyad naar aanleiding van de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Het evenement wordt ook ‘Davos in the Desert’ genoemd in een verwijzing naar het grote internationale forum in het Zwitserse Davos.

Donderdag hebben net als Fox de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse collega Bruno Le Maire afgezegd.

Een hele reeks topfiguren heeft al laten weten komende week toch maar niet naar het Future Investment Initiative (FII) te gaan. Dat is de officiële naam en de drijvende kracht erachter is de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman. Hij wordt er door tal van waarnemers van verdacht achter de verdwijning van Khashoggi te zitten.

Op die verdwijning wordt geschokt gereageerd. Khashoggi stapte 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnen en is nooit meer teruggezien. Volgens de Turkse autoriteiten is hij daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saudi-Arabië in Turkije was aangekomen.