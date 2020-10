Britse minister: lockdowns voor controle virus vóór Nieuwjaar

Met nieuwe, strenge coronamaatregelen die de Britse premier Boris Johnson rond 14.30 uur (onze tijd) in het parlement aankondigt, wil de regering bereiken dat het coronavirus voor het einde van het jaar en hopelijk voor de kerstdagen onder controle is. Dit zei minister van Cultuur Oliver Dowden tegen SkyNews. Johnson overlegt met het speciale comité noodsituaties (Cobra) en legt dan de nieuwe lockdowns, die vooral het noordwesten van Engeland treffen, voor aan de parlementariërs.

Rond 19.00 uur (onze tijd) spreekt de premier samen met de minister van Financiën Rishi Sunak en de medische man van het comité, professor Chris Witty, voor zijn ambtswoning tot de pers en de bevolking. Het jongste plan tegen de verspreiding van het coronavirus in Engeland is gebaseerd op een drieledige indeling van gebieden op basis van het gesignaleerde niveau van verspreiding. Daar wordt dan een gemiddelde alertheid (1), een hoge alertheid (2) of heel erg veel alertheid (3) verwacht.

De maatregelen zijn op veel kritiek gestuit in het noordwesten van Engeland, dat vreest het zwaarst door de lockdowns te worden getroffen. De regering is onder meer met de metropool Liverpool in moeizame onderhandeling over compensatie voor de schade die Liverpool en omgeving door de coronamaatregelen zullen lijden. Joe Anderson, de burgemeester van Liverpool, heeft boos gezegd dat de regering zonder enig serieus overleg maatregelen aan het nemen is. Liverpool telde begin oktober 600 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gemiddelde in Engeland is 74.

Een topfunctionaris in de regering heeft aangegeven, waarschijnlijk om critici een beetje gerust te stellen, dat er speelruimte komt voor lokale bestuurders. Die kunnen dan onder bepaalde omstandigheden een regio als minder ernstig beoordelen. De indeling wordt over een maand opnieuw bekeken.

In gebieden die als ’3’ te boek staan, komt weer een strikte lockdown. Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Verder moeten er volgens Britse media in ieder geval sportcentra, casino’s en pubs dicht. Er zou een uitzondering worden gemaakt voor restaurants en eetcafés die open kunnen blijven. De premier geeft hier later op de dag meer duidelijkheid over.