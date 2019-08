Britse minister komt met brexitmunt

Sajid Javid, de Britse minister van Financiën, wil een brexitherdenkingsmunt in omloop brengen, Dat schrijft de Sunday Telegraph.

De munt van 50 penny zou worden uitgegeven als een gelimiteerd verzamelobject op de oorspronkelijke EU-terugtrekkingsdatum van 29 maart. Maar de brexit werd meerdere malen uitgesteld, omdat het parlement het niet eens kon worden over de terugtrekkingsovereenkomst waarover met de EU was onderhandeld. Javid wil nu dat de munt met de inscriptie „Vrede, welvaart en vriendschap met alle naties” miljoenen keren in omloop wordt gebracht op de nieuwe brexitdatum van 31 oktober.

Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat de nieuwe brexitdeadline zal worden gehaald, met of zonder een terugtrekkingsovereenkomst. Het besluit van het ministerie van Financiën wordt gezien als een poging om de burgers, en de EU in het bijzonder, ervan te overtuigen dat de Londense regering dit serieus neemt. Op de nieuwe munten wordt de datum 31 oktober gegraveerd. Mocht de brexit tegen de verwachting in opnieuw worden uitgesteld, zal de hoon waarschijnlijk groot zijn.