Britse minister: ik zou mijn feestende buren aangeven

De Britse minister van Binnenlandse Zaken zou haar buren aangeven als die een feest bouwen in coronatijd. „Als er een groot feest gaande is, is het goed om de politie te bellen”, zei minister Priti Patel tegen Sky News.

In Engeland mogen vanwege de coronacrisis geen sociale bijeenkomsten meer worden gehouden met meer dan zes mensen. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan. Boetes voor overtreders kunnen oplopen tot wel 3200 pond (bijna 3500 euro).

Ook minister Patel zou naar eigen zeggen aan de bel trekken als haar buren de regels overtreden. „Ik ben zelden thuis”, zei de minister. „Maar als ik iets zag waarvan ik dacht dat het niet door de beugel kan, dan zou ik eerlijk gezegd de politie bellen.”

De minister kreeg de vraag of ze bedoelt dat ze haar buren zou verklikken, maar daar gaat het volgens haar niet om. „Het gaat om persoonlijke verantwoordelijkheid nemen.”