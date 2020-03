Britse minister dreigt met strengere coronamaatregelen

$lead

De Britse minister Matt Hancock (Gezondheid) dreigt met strengere maatregelen als mensen zich niet aan de adviezen van de overheid houden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Nu mogen Britten nog gewoon naar buiten, maar dienen ze wel voldoende afstand van elkaar te houden.

Hancock riep nogmaals op om geen boodschappen te hamsteren, wat de afgelopen dagen op grote schaal gebeurde. „Koop alleen wat je nodig hebt, hamsteren is niet nodig”, aldus de minister.

Het Verenigd Koninkrijk probeert de verspreiding van het virus nu vooral te vertragen, zodat het behapbaar blijft voor de zorgmedewerkers, aldus Hancock. De Britse gezondheidsdienst NHS heeft 65.000 oud-medewerkers in de zorgsector een brief gestuurd met de vraag of ze tijdelijk terug willen keren om te helpen tijdens de coronacrisis, meldt de BBC.