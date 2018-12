Britse minister bezorgd om migranten op Kanaal

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid maakt zich grote zorgen over het groeiend aantal migranten dat vanuit Frankrijk met kleine bootjes het Kanaal naar Engeland oversteekt. Hij noemt het „een zeer ernstige zaak”. Dat melden Britse media.

Javid wil zo spoedig mogelijk met zijn Franse collega hierover in gesprek. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is er „bezorgdheid over het feit dat het slechts een kwestie van tijd is voordat mensen hun leven verliezen”.

Sinds begin november hebben zeker 221 migranten geprobeerd om het Kanaal over te steken naar Engeland. Vrijdag werden nog twee afzonderlijke groepen migranten die per boot het land probeerden binnen te komen, opgepikt. Het ging in totaal om twaalf personen. Sommigen hadden onderkoelingsverschijnselen.