Britse minister Amber Rudd stapt op

De Britse premier Boris Johnson moet weer afscheid nemen van een minister. Amber Rudd zegt in haar ontslagbrief niet langer te geloven dat de EU verlaten met een deal het hoofddoel is van de regering. Ook is ze boos dat 21 partijgenoten uit de fractie zijn gezet.

Rudd had onder meer Werkgelegenheid en Pensioenen in haar portefeuille. Ze schrijft dat de regering veel werk maakt van de voorbereidingen voor een brexit zonder deal, terwijl de onderhandelingen met de EU in haar ogen minder prioriteit lijken te hebben.

Eerder deze week stapte ook de broer van premier Johnson al uit de regering. Jo Johnson ging als onderminister onder meer over universiteiten en wetenschap.