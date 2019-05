Een Britse militair is in Malawi om het leven gekomen bij een actie gericht tegen stropers. Volgens Britse media werd hij vertrapt door een olifant. Het Britse ministerie van Defensie deelde alleen mee dat hij was omgekomen zonder details te geven over de toedracht.

Het was de eerste missie waaraan de militair meedeed. In het gebied zijn 120 Britse militairen actief bij het bestrijden van stroperij. Zij trainen de lokale natuurbeheerders onder andere in het lokaliseren van stropers.