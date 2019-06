Britse militair verliest arm bij duik in water

Bij een sprong in een meer van een hoogte van 10 meter heeft een 24-jarige Britse militair in het Duitse Paderborn zijn onderarm verloren. De man was samen met andere militairen in een boom geklommen om met een touw over het meer te slingeren, zei de politie woensdag.

Vanaf ongeveer 10 meter hoogte wilde hij dinsdagavond vervolgens in het meer springen. Tijdens de sprong wikkelde het touw zich volgens ooggetuigen rond de onderarm van de 24-jarige en rukte het lichaamsdeel af.

Zijn metgezellen haalden de zwaargewonde man uit het water. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen. Duikers van de brandweer konden de arm uit het water vissen.

Volgens de politie is zwemmen in het meer verboden.