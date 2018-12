Britse mediawaakhond tikt RT op de vingers

De Britse mediawaakhond heeft de Russische nieuwszender RT op de vingers getikt. Uit onderzoek van toezichthouder Ofcom blijkt dat die zender de regels over onpartijdige berichtgeving heeft overtreden.

De mediawaakhond zegt dat RT zich in maart en april schuldig heeft gemaakt aan zeven overtredingen. Die hebben onder meer betrekking op berichtgeving over het conflict in Syrië en de vergiftiging van oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Dat laatste incident leidde tot een diplomatiek conflict tussen Londen en Moskou, dat alle betrokkenheid bij de moordpoging ontkende.

RT reageert teleurgesteld op het oordeel van de toezichthouder. Een woordvoerder zegt dat de nieuwszender altijd probeert zich aan de regels te houden. RT stelt ook dat de eigen argumenten onvoldoende lijken te zijn meegewogen door de onderzoekers.

Ofcom zegt dat RT nog in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de onderzoeksresultaten. De meertalige zender, die kijkers een Russisch perspectief geeft op wereldnieuws, kan in het uiterste geval zijn licentie verliezen. Rusland heeft eerder gedreigd maatregelen te nemen tegen Britse media als het zover komt. Ofcom kan ook een boete of een andere straf opleggen.