Britse mediawaakhond onderzoekt RT

De Britse mediatoezichthouder Ofcom is zeven onderzoeken begonnen naar de Russische nieuwszender RT. Daar moet uit blijken of de zender de regels over onpartijdige berichtgeving heeft overtreden sinds de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in de Engelse stad Salisbury.

Ofcom zei dat RT zich in het verleden ongeveer even goed aan de regels heeft gehouden als andere zenders. „Maar sinds de gebeurtenissen in Salisbury hebben we een forse toename gezien van het aantal RT-programma’s waarbij grond is voor onderzoek vanwege mogelijke overtredingen van de uitzendcode van Ofcom”, aldus de mediatoezichthouder.

De nieuwszender, het voormalige Russia Today, liet woensdag weten dat zijn journalistieke werkwijze niet is veranderd sinds de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had vorige maand gewaarschuwd dat „geen enkel Brits medium nog in ons land zal werken als ze Russia Today sluiten”.