Britse media: Oudste dochter prins Andrew trouwt in het geheim

De Britse prinses Beatrice, de oudste dochter van de in opspraak geraakte prins Andrew, is getrouwd. Volgens de Britse krant The Sun gebeurde dat in het geheim in kasteel Windsor bij Londen, in aanwezigheid van koningin Elizabeth.

Beatrice stapte in het huwelijksbootje met de Italiaanse projectontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi. Volgens andere Britse media zou het paar de festiviteiten beperkt hebben gehouden door de coronacrisis. Door de pandemie was het huwelijk al verschoven.

Beatrice (31) is de oudste dochter van Andrew en Sarah Ferguson. Haar vader wordt in verband gebracht met de spraakmakende affaire rond de inmiddels overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew was een goede vriend van Epstein, die minderjarige meisjes misbruikte. De prins legde zijn publieke taken voor onbepaalde tijd neer.