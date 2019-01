Britse marine ingezet tegen varende migranten

De Britse marine stuurt een schip naar Het Kanaal om migranten ervan te weerhouden de oversteek te wagen. Minister Sajid Javid (Binnenlandse Zaken) had het ministerie van Defensie om hulp gevraagd nadat onlangs weer een groep migranten met een bootje naar Dover was gevaren, berichten Britse media.

De Britse regering zit in haar maag met het groeiende aantal migranten dat probeert op bootjes het Verenigde Koninkrijk te bereiken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken probeerden 539 mensen in 2018 in kleine boten de zeestraat over te steken, waarvan 434 sinds begin oktober.

De Franse autoriteiten en de Britse grensbewaking patrouilleren momenteel al in de zeestraat. De regering heeft ook twee schepen teruggeroepen uit de Middellandse Zee, maar die zijn nog niet teruggekeerd. Daarom wordt het marineschip HMS Mersey tijdelijk ingezet om bij te springen.