Britse lockdown heeft gevolgen voor productie Marmite

Het oer-Britse broodbeleg Marmite is schaarser als gevolg van de Britse lockdownmaatregelen. Door verminderde bierconsumptie is een tekort ontstaan aan biergist, het hoofdingrediënt van het donkere, hartige smeersel. Daarom is Marmite de komende tijd alleen maar in kleine potjes van 250 gram verkrijgbaar, meldt The Guardian.

Het gist dat nodig is voor Marmite is een bijproduct van het bierbrouwproces. Veel brouwers in het Verenigd Koninkrijk hebben hun productie verlaagd of stilgelegd als gevolg van de sluiting van de bars en pubs, waardoor een tekort aan het gist is ontstaan.

Een gangbare wijsheid over Marmite in Groot-Brittannië is: je houdt ervan of je haat het. De mededeling van de producent krijgt op Twitter dan ook gemengde reacties. „Eindelijk eens goed nieuws”, schreef een twitteraar. Een ander beschreef de situatie juist als „Marmageddon”.

Het product is ook verkrijgbaar in Nederlandse supermarkten. Een woordvoerster van Unilever, de eigenaar van het merk Marmite, bevestigt dat er minder kan worden geleverd. De consequenties daarvan voor leveringen aan Nederland zijn volgens haar nog niet duidelijk.