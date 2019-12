‘Britse LibDem kan zetel premier torpederen’

Tientallen actiegroepen hebben de leider van de pro-Europese Liberaal-Democratische Partij, Jo Swinson, gevraagd haar partij uit de Britse verkiezingen in de plaats Uxbridge te halen. De reden is dat premier Boris Johnson namens dit kiesdistrict in het Lagerhuis een zetel heeft. Hij won die met een meerderheid van circa 5000 stemmen.

Veel tegenstanders van de brexit en allerlei andere groepen die het beleid van de Conservatieve Johnson afwijzen, zien kansen „Boris eruit te schoppen” in Uxbridge, aan de westrand van Londen. Britse media meldden dat circa negentig verschillende belangengroepen in een open brief aan Swinson hebben gevraagd Uxbridge op te geven, omdat dan de Labour-kandidaat in dat district, Ali Milani, een redelijke kans heeft te winnen.

Nog nooit verloor een Britse premier zijn zetel in het parlement Het is niet duidelijk wat van Johnson wordt verwacht als hij de eerste wordt.

Het initiatief van de brief aan Swinson komt van de anti-brexitactivist Hugo Dixon. Hij belooft als tegenprestatie te proberen Labour te bewegen een ander kiesdistrict op te geven, waar de kandidaat van de Liberal Democrats het opneemt tegen de Conservatieve minister Dominic Raab. Die behaalde er een ruime meerderheid in 2017, maar die zou gevaar lopen als de 11.000 Labour-kiezers van toen naar iemand anders op zoek moeten.