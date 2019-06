Britse leiderschapsstrijd nadert climax

De Britse Conservatieve Partij stemt donderdag opnieuw over de opvolging van premier Theresa May. Aan het eind van de dag moeten nog twee kandidaten over zijn. Daarna mogen circa 160.000 leden van de partij de knoop doorhakken over wie van de twee het land gaat leiden.

De eerste ronde van de interne partijverkiezing vond precies een week geleden plaats. Toen deden nog tien kandidaten mee. Daar zijn er nu nog vier van over: favoriet Boris Johnson en de ministers Jeremy Hunt, Michael Gove en Sajid Javid. Eind juli moet duidelijk zijn wie zich de nieuwe premier van Groot-Brittannië mag noemen.

De 313 Conservatieve Lagerhuisleden houden donderdag waarschijnlijk twee stemrondes. Daarbij valt steeds de persoon af die de minste stemmen krijgt. Bij de vorige drie rondes kreeg Johnson, in 2016 het gezicht van de pro-brexit-campagne, steeds veruit de meeste stemmen.

May kondigde vorige maand haar vertrek aan als premier en leider van de Conservatieve Partij. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen.