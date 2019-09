Britse LDP gaat voor ‘no-brexit’

De pro-Europese Liberaal-Democratische Partij heeft op een partijcongres in het Zuid-Engelse Bournemouth bevestigd dat de brexit onder alle omstandigheden moet worden voorkomen. Een meerderheid van de leden stemde ervoor dat de partij zich ervoor inzet dat het land het opzeggen van het EU-lidmaatschap ongedaan maakt. Een Britse regering kan eenzijdig de brexit afgelasten door de opzegging van het lidmaatschap in te trekken.

Maar de huidige Conservatieve premier Boris Johnson heeft in het weekeinde juist opnieuw beklemtoond dat hij 31 oktober hoe dan ook het land uit de EU haalt, desnoods zonder afspraken met de overige 27 EU-lidstaten over de toekomstige relaties. Johnson kwam in een vraaggesprek zelfs met ‘The Incredible Hulk’ aanzetten, om aan te geven met welk een razende kracht zijn land zich onder zijn regering van de EU-ketenen zal verlossen.

Johnson luncht maandag met EU-topman Jean-Claude Juncker. Volgens Johnson worden er vorderingen gemaakt bij het bereiken van een nieuw of gewijzigd akkoord over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk en dan vooral het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) uit de unie treedt.

De ruim dertig jaar oude LDP staat onder leiding van Jo Swinson en stelt dat het de enige partij is die de brexit echt wil stoppen. De LDP heeft momenteel slechts achttien van de 650 zetels in het Lagerhuis. De partij kreeg in de laatste verkiezingen voor het Lagerhuis circa 7,5 procent van de stemmen. De LDP kan volgens opiniepeilers nu op 16 procent rekenen.